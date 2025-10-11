عودة أكثر من نصف مليون شخص إلى غزة.. وترمب يقترب من "إنجاز دبلوماسي"

شفق نيوز - متابعة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى شمال القطاع منذ وقف إطلاق النار.

ودخل إطلاق النار يومه الثاني، وسط آمال بعثور العائدين على مساكنهم في مدينة غزة التي تحولت إلى ساحة من الموت والخراب.

ونقلت مصادر محلية عن مسؤولين في الدفاع المدني، أن آلاف الفلسطينيين تدفقوا نحو الشمال على طول ساحل غزة، عائدين سيراً على الأقدام أو على متن السيارات والعربات إلى منازلهم المهجورة والمدمرة.

كما أوضحت المصادر أن منظمات الإغاثة جاهزة للمساعدة في غزة لكنها تخشى "عوائق لوجستية".

وقال ساهر أبو العطا وهو أحد العائدين إلى المدينة، "لا أعرف ماذا أقول، الصور أقوى من أي كلمات: دمار، دمار، وأيضا دمار".

وفي منتصف أيلول/سبتمبر، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً واسعاً للسيطرة على مدينة غزة التي تعتبرها إسرائيل أحد آخر معاقل حركة حماس في القطاع.

وكانت المدينة ما زالت تضم نحو مليون شخص في آب/أغسطس بحسب الأمم المتحدة، وأصبحت مبان عديدة فيها حاليا بلا نوافذ أو مدمرة أو تحولت ركاماً.

وسار العائدون في شوارع طغى عليها اللون الرمادي إذ كستها الأنقاض، بينهم عدد كبير من الرجال معظمهم من دون أغراض شخصية، بحسب مقاطع فيديو متداولة.

ودُمّر مستشفى الرنتيسي للأطفال ومرضى السرطان وبدت أسقفه مهدمة وتحولت غرف العناية فيه أكواماً من الأسرّة المقلوبة والمعدات المبعثرة.

وفيما يبدو أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل لا يزال صامداً، كشفت إدارة السجون الإسرائيلية أنها جمعت المعتقلين الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم مقابل الرهائن في غزة، وفقاً للمصادر ذاتها.

على صعيد ذي صلة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اقترابه من "إنجاز دبلوماسي" في غزة، لكنه قال إن الطريق معبّد بالعقبات، متوقّعاً عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين المقبل.

بموازاة ذلك، رحّب مؤيدو ترامب من العرب الأمريكيين، باتفاق غزة مبدين خشيتهم من انهياره، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.