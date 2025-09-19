عودة تدريجية.. المنتجات السورية تضع قدمها بالسوق العالمية مجددا

شفق نيوز- دمشق

بعد سنوات من الحرب، التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في سوريا، وتسببت بتراجع الإنتاج المحلي، تشهد البلاد اليوم، عودة تدريجية لعجلة الإنتاج والتصدير، عبر استعادة المنتجات لموقعها في الساحة التجارية العالمية.

ويقول مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، فراس الغفير، لوكالة شفق نيوز، إن "الإنتاج المحلي الذي تراجع خلال سنوات الحرب، بدأ اليوم يستعيد عافيته في مختلف القطاعات، ما انعكس إيجاباً على الموقع التصديري للمنتجات السورية".

وأوضح أن "التصدير لم يتوقف خلال الفترة الماضية، إلا أن الجهود الحالية تتركز على تعزيز الحضور السوري في الأسواق الخارجية والانفتاح على وجهات جديدة".

وأشار الغفير إلى أن "أبرز المنتجات السورية التي تصل إلى الأسواق الأوروبية تشمل الأغذية المعلبة (الكونسروة)، زيت الزيتون، المنتجات الكيمائية كالفوسفات، إضافة إلى المنسوجات والملابس"، لافتاً إلى أن "فتح باب التصدير أمام هذه المنتجات ساهم في زيادة حجم إنتاجها، رغم المنافسة الكبيرة من السلع المستوردة".

وكشف الغفير أن "البنية التحتية للإنتاج السوري تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب، إلا أن إدخال خطوط إنتاج جديدة أسهم في دعم العملية التصديرية ومع رفع العقوبات عن بعض القطاعات، بدأت منتجات سورية تجد طريقها مجدداً إلى أسواق ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، وإسبانيا، وهو ما يعد مؤشراً على مستقبل واعد في السوق العالمية".

وتابع أن "الهيئة تعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع هيئة المنافذ البرية والبحرية، تتضمن تفاصيل الصادرات السورية من حيث النوع والكمية والقيمة والوجهة، بما يساعد في دراستها وتحليلها لاتخاذ قرارات أكثر فاعلية تخدم العملية التصديرية".

وأضاف أن "الحكومة منحت تسهيلات عدة لدعم الصادرات، منها الإعفاء من الرسوم، إضافة إلى الحوافز المباشرة وغير المباشرة عبر المشاركة في المعارض الخارجية، وتقديم المشورة والدعم الفني حول طبيعة الأسواق العالمية".

وختم الغفير بالتأكيد على أن "خطوط الإنتاج الزراعي بدأت تحقق تقدماً ملحوظاً بفضل توافر مدخلات الإنتاج، ما يعزز فرص المنافسة أمام السلع المستوردة، فيما يشهد القطاع النسيجي تعافياً تدريجياً يعكس قدرة سوريا على العودة إلى خارطة الإنتاج والتصدير العالمية".