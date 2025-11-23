عودة الهدوء إلى حمص وسط استمرار التعزيزات الحكومة (صور)

شفق نيوز- دمشق

عاد الهدوء إلى مدينة حمص بعد يوم دامٍ شهد أعمال عنف وتخريب واشتباكات مسلّحة، عقب مقتل رجل وزوجته في منزلهما وكتابة عبارات طائفية بدمائهما، ما تسبب بموجة غضب شعبي تطورت إلى هجوم من أبناء قبائل البدو على أحياء ذات غالبية علوية في المدينة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد أدى التوتر إلى مقتل شخص واحد على الأقل واحتراق عشرات السيارات، إضافة إلى تخريب وسرقة محال تجارية في الأحياء العلوية، قبل تدخل القوات الحكومية وفرض حظر تجوال في المدينة.

وأشار إلى عودة الهدوء للمدينة في ساعات المساء الأولى، فيما يستمر حظر التجوال وسط استقدام القوات الحكومية لتعزيزات أمنية وعسكرية واسعة إلى المدينة.

وأضافت أن قوات الأمن الداخلي نشرت مئات العناصر في الأحياء التي شهدت موجة العنف، وسيّرت دوريات، وأقامت حواجز في الطرق الرئيسية داخل المدينة.

بدورها، قالت وزارة الداخلية السورية إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية تهدف إلى منع أي تجاوزات، وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، وصون الممتلكات العامة والخاصة".

وعلّقت الحكومة السورية الدوام في المدارس والمؤسسات يوم غد الاثنين بهدف السيطرة على التوتر.

كما أعلنت قبيلة بني خالد وشيوخ قبائل عربية في حمص، عبر بيان مصوّر، رفضهم لأي محاولة لجرّ المدينة إلى أعمال عنف طائفية، مطالبين الحكومة السورية بمحاسبة قتلة المواطن عبدالله العبور وزوجته، وداعين أبناء القبيلة إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.