عودة الهدوء إلى حلب ولقاء مرتقب بين قسد وإدارة الشرع

شفق نيوز- دمشق

عاد الهدوء إلى مدينة حلب والأحياء الكوردية، صباح الثلاثاء، بعد ليلة شهدت اشتباكات دامية بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وقال مصدر في الإدارة الذاتية، لوكالة شفق نيوز، إن وفداً توجه إلى دمشق صباح اليوم، لعقد لقاء مع مسؤولي الحكومة السورية لبحث التصعيد والتوتر في حلب وريفها، إلى جانب مناقشة استئناف تطبيق (اتفاق آذار) الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

وبحسب المصدر، فإن اللقاء يأتي برعاية ودعم من قوات الخارجية الأميركية والفرنسية بهدف توفير مسار سياسي لحل الخلافات بين الجانبين.

وتسببت الاشتباكات في حلب ليلة أمس بمقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن السوري، وإصابة اخرين إلى جانب فقدان مدني حياته وإصابة آخر.