عودة الكهرباء بالكامل إلى طهران والبرز بعد هجمات ليليلة

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الاثنين، بعودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى طهران ومحافظة البرز بعد أضرار تعرضت لها منشآت الكهرباء خلال الليل.

ونقل التلفزيون عن نائب وزير الطاقة الإيراني قوله إن "شبكة الكهرباء في البلاد مستقرة وتم حل المشكلات في طهران والبرز".

وكان وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أعلن أمس الأحد تعرض منشآت الكهرباء في العاصمة طهران ومحافظة البرز لهجمات، مبيناً أن الهجمات استهدفت منشآت الكهرباء في منطقة طهران ومحافظة البرز المجاورة للعاصمة.

وأكد الوزير حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في طهران ومدينة كرج، مشيراً إلى أن "فرق الصيانة المتخصصة تعمل على حل المشكلة".