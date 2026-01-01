"عن بُعد".. كيف ستشارك تركيا في اتفاق غزة؟

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يقل كلمته الأخيرة بشأن مشاركة تركيا في خطة غزة.

وقالت إن الولايات المتحدة اقترحت مشاركة تركية "عن بُعد" في غزة، كما طرحت تقديم دعم لوجستي تركي لغزة عبر مصر والأردن، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الدعم أو آليات تنفيذه.

وطرحت الفكرة قبيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في فلوريدا هذا الأسبوع.

واعتبرت القناة أن هذا يدل على أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد حل مبتكر لإشراك تركيا بطريقة أو بأخرى.

وبحسب المقربين من نتنياهو، فقد أوضح لترمب أن تركيا لن تتواجد في غزة ولن تشارك في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أنه منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، يسري وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بينما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكه.

في حين تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي رعت هذا الاتفاق، من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، وسط تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن هذا الانتقال سيكون "معقداً".

ولا يزال الطرفان مختلفين بشأن الخطوات التالية، إذ تطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومنعها من أي دور إداري مستقبلي في غزة، بينما ترفض الحركة التخلي عن سلاحها وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.