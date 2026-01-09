"عنف مفرط".. بريطانيا ودول أوروبية تتفق على "التنسيق" بشأن احتجاجات إيران

شفق نيوز- بروكسل

انتقد ‏الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، رد الفعل العنيف من قبل قوات الأمن الإيراني ضد المحتجين في طهران وباقي البلاد، فيما طالبت 3 دول بـ"التنسيق الوثيق".

وقالت مسؤولة ⁠السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "الصور من طهران تكشف عن رد فعل مفرط وعنيف من قبل قوات الأمن وأي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول".

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن "قطع إيران للإنترنت وقمع الاحتجاجات بعنف يكشف عن نظام يخشى شعبه".

كما أشار بيان بريطاني فرنسي ألماني مشترك حول إيران، إلى ضرورة "الاتفاق على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بتطورات إيران".

وتوسعت إضرابات الأسواق في أنحاء إيران، مع انضمام مدن جديدة إلى إغلاق المحال ووقف النشاط التجاري، في وقت قالت الحكومة إن التعامل مع الأزمة المعيشية يمر عبر تشديد الرقابة على الأسعار وملاحقة الاحتكار، في حين جددت السلطة القضائية تحذيرها من عدم التساهل مع ما تصفه بـ"الاضطرابات".

وامتدت التحركات إلى مدن كبرى، بينها مشهد (حي وكيل‌آباد)، مدينة شاهين شهر قرب أصفهان، أراك، وتبريز والأحواز، إلى جانب مدن في الشمال، مثل بابل في مازندران، آستانه أشرفيه وتالش في محافظة غيلان، وبندركز في محافظة غلستان.