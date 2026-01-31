عند قبر الخميني.. أول ظهور علني لخامنئي منذ أسابيع (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أجرى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم السبت، زيارة لمرقد سلفه الخميني، في الذكرى 47 للثورة الإيرانية.

ونشرت وسائل إعلام رسمية في إيران، صوراً ومقاطع فيديو لما يعد أول ظهور علني للخامنئي منذ بدء الاحتجاجات في إيران قبل أسابيع.

وتسعى إيران إلى إظهار الاستقرار، بعد أسابيع من الاحتجاجات والاضطرابات، والمخاوف من ضربة عسكرية أميركية وشيكة.

ويبدو أن هذه الصور تهدف إلى دحض مزاعم انتشرت في وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، تفيد بنقل خامنئي إلى ملجأ تحت الأرض خوفاً من ضربة أميركية محتملة تستهدفه بشكل مباشر.

ويأتي ظهور المرشد وسط استمرار تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجمات على إيران، وسط حشد عسكري كبير في الشرق الأوسط.

وقال ترمب أول أمس الخميس إن "أسطولاً" يتجه نحو إيران، وأفادت مصادر ‌عديدة أنه يدرس خيارات للتعامل مع طهران، تشمل توجيه ضربات محددة الأهداف.