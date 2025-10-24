عمل في بغداد وأربيل.. واشنطن تعين "المحترف" لقيادة مركز تنسيق غزة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، تعيين السفير ستيفن فاجن ليتولى قيادة مركز التنسيق المدني العسكري لدعم وقف إطلاق النار في غزة.

وسيكون فاجن النظير الدبلوماسي للأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتيكوم"، بحسب ما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في وقت سابق من هذا الأسبوع عند حديثه عن تعيين مسؤول كبير في الخدمة الخارجية.

وسيعمل السفير فاجن مع الموظفين المدنيين والعسكريين الموجودين في المركز، بمن فيهم حوالي 200 جندي أميركي.

وأُنشئ مركز التنسيق المدني العسكري بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، ليكون بمثابة مركز لتنسيق العمليات الإنسانية واللوجستية والأمنية، ولمراقبة وقف إطلاق النار.

وفاجن، دبلوماسي محترف، شغل مؤخراً منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ومارسه مهامه من مقره في الرياض.

وقبل تعيينه سفيراً في اليمن، شغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية ببغداد خلال الفترة من 2020 إلى 2021، كما عمل سابقاً قنصلاً عاماً في القنصلية الأميركية بأربيل بين 2018 و2020.

وقال روبيو قبل مغادرته إلى إسرائيل، أول أمس الأربعاء، إن الوزارة تعتزم تعيين "مسؤول محترف في الخدمة الخارجية يحظى بتقدير كبير".

وأكد روبيو: "من المهم، وخاصة خلال الأسبوعين المقبلين، أن نحافظ على وقف إطلاق النار".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن نعلم ذلك. لذلك، سيكون أول أسبوعين حاسمين".

وتفقد روبيو مركز التنسيق المدني العسكري، الجمعة.