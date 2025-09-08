عملية راموت في القدس.. "حماس والجهاد" يباركان وسط توترات غير مسبوقة

شفق نيوز- القدس

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، اليوم الاثنين، بيانًا حول العملية التي نفذها "مقاومان فلسطينيان" عند مفرق مستوطنة "راموت" شمال القدس.

واعتبرت، الحركة، في بيان لها، هذه العملية "ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الحركة أن ما يحدث في غزة والضفة والقدس لن يضعف من عزيمة الفلسطينيين ومقاومتهم، داعيةً الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

من جهتها، باركت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، العملية، ووصفتها برد طبيعي على ما تعتبره جرائم الاحتلال.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل 5 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار وقع داخل محطة حافلات مركزية في القدس.

وأشارت المصادر إلى أن بين المصابين 7 بحالة خطيرة، بينما وصفت حالات آخرين بين الحرجة والخطيرة، بحسب تقارير صحيفة يديعوت أحرونوت وإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها "قضت" على شخصين نفذا عملية إطلاق النار، فيما توجهت قوات كبيرة إلى موقع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة.

كما تم فرض طوق عسكري على أربع قرى فلسطينية ضمن غلاف القدس هي: قطنا وبيدو وبيت عنان وبيت دقو، وتم فحص جسم مشبوه في موقع إطلاق النار مع عدم استبعاد احتمال وجود متفجرات.

في سياق متصل، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية، فيما أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير ألغى حضوره جلسة محاكمته المقررة اليوم لتقييم الوضع الأمني مع قادة المؤسسة الأمنية، كما يعقد اجتماع بين قادة الجيش والشرطة لتقييم التطورات.