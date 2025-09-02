عملية اجتياح غزة ترفع ميزانية الدفاع الإسرائيلية إلى 7 مليارات دولار

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، أن وزارتي الدفاع والمالية الإسرائيليتين ناقشتا في الأيام الأخيرة زيادة ميزانية الدفاع لتغطية عملية "عربات جدعون2".

وأكد تقارير أن حكومة بينيامين نتنياهو تتجه لزيادة ميزانية الدفاع، وقد تضطر لتخفيض ميزانيات وزارات أخرى لتوفير الغلاف المالي لعملية "عربات جدون 2" الجديدة في غزة، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن كلفتها قد تصل إلى 25 مليار شيكل، أي أكثر من 7 مليارات دولار.

وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية أن تسريب الكلفة المالية لاجتياح غزة تزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي، اليوم، بحشد أكبر دفعة على الإطلاق من جنود الاحتياط، في إطار الاستعدادات لعملية احتلال مدينة غزة.

وقد بلغ عدد الجنود الذين تم تحشيدهم أكثر من 35 ألف جندي يتوزعون على خمسة ألوية قتالية احتياطية، ومقر القيادة، ووحدة الدعم القتالي، وأفراد المخابرات، وسلاح الجو، وضباط الأركان، والخدمات اللوجستية.

وتوقع التقرير أن ينضم إليهم في الأسابيع المقبلة 25 ألف جندي إضافي، ليصل العدد في النهاية إلى قرابة 60 ألف جندي احتياطي تتوقع قيادة الجيش أن تكون كافية لتنفيذ العملية العسكرية الهادفة إلى السيطرة على مدينة غزة.

ويؤكد الإعلام الإسرائيلي أن جميع ألوية الجيش النظامية ستشارك في احتلال غزة، مشيراً إلى أنه عند بدء تنفيذ الخطة ستتولى الألوية النظامية المرحلة الأولى، وهي تطويق المدينة، ثم القتال داخل أحيائها.

وأشار إلى أن دور جنود الاحتياط سيقتصر على الانتشار والسيطرة على منطقة الحدود مع قطاع غزة.