على وقع القصف والاشتباكات.. "قسد" تكذّب دمشق: لم نقحم العُماليين في القتال

شفق نيوز/ دمشق

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مساء الجمعة، الحكومة السورية بالكذب والتضليل بشأن ما يجري في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ولا سيما اتهامها لقسد بمشاركة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في القتال.

وقالت قوى الأمن الداخلي في حلب التابعة لقسد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تُسمّى بوزارة الدفاع في حكومة دمشق تواصل سياسة ممنهجة من الكذب والتضليل، عبر الادعاء بأن من يقاتلون ويدافعون عن حي الشيخ مقصود هم من فلول النظام السابق وحزب العمال الكوردستاني، في محاولة لتشويه الحقيقة وتبرير عدوانها على حي مدني آمن".

وأوضحت أن من يدافعون عن الشيخ مقصود هم أبناء الحي وبناته، الذين يتحملون مسؤولية حماية أهلهم ومنازلهم وكرامتهم"، مشيراً إلى أن "قادة من النظام البعثي السابق يتبوأون مواقع داخل مؤسسات الحكومة الحالية".

وحملت قوى الأمن الداخلي حكومة دمشق و"ميليشياتها" المسؤولية الكاملة عما يجري في الحي، مؤكدة أن “التضليل الإعلامي لن يحجب الحقيقة، وأن إرادة الأهالي وشرعية دفاعهم عن أنفسهم لن تنكسر".

في المقابل، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أنها حاولت احتواء ما وصفته بتصعيد قوات قسد عبر اتفاق يقضي بخروج مقاتليها من حي الشيخ مقصود مع أسلحتهم، إلا أن "قسد" استهدفت الحافلات ثلاث مرات وقصفت مواقع للجيش، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة أكثر من 12 آخرين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكرت الهيئة، أن "سياسة المماطلة التي تنتهجها قوات قسد، بالتزامن مع قصف مواقع مدنية وعسكرية في مدينة حلب، تقلل فرص الاستمرار بأي اتفاق جديد".

وأعلنت هيئة العمليات أنه، وبعد انتهاء جميع المهَل الممنوحة، تقرر البدء بعملية تمشيط حي الشيخ مقصود من وجود التنظيم، تمهيداً لتسليم الحي إلى قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة لبدء عملها بشكل مباشر.