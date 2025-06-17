على وقع الضربات الإيرانية.. الإعلان عن اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب

شفق نيوز/ أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول تطورات العمليات العسكرية ضد إيران.

وكشف مسؤول إسرائيلي، لموقع "أكسيوس" الأميركي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي، موضحاً أن "ترامب تحدث مع نتنياهو، بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي بشأن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.

وقبل الاجتماع، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن ترامب يفكر جديا في الانضمام إلى الحرب وشن ضربة أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وخاصة منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو.

وعقد الاجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض واستمر لنحو ساعة وعشرين دقيقة.

ويأتي ذلك، قبيل كلمة مرتقبة لترامب يعلن فيها عن موقف واشنطن من المضي الى جانب إسرائيل في الهجوم القائم على إيران.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية، قد أفادت فجر الأربعاء، بأن إسرائيل تتعرض لرشقة واسعة من الصواريخ الإيرانية استهدفت مدينتي تل أبيب وحيفا، في واحدة من أعنف الهجمات منذ منذ يومين على الأقل.

وقالت وسائل إعلام إن أكثر من عشرين صاروخاً انطلقت من اتجاهات متعددة، وأن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت عدداً منها في سماء تل أبيب".

وأضافت أن "أنباء أولية تشير إلى سقوط صاروخ أو اثنين في مواقع بمنطقة وسط إسرائيل"، دون تحديد الموقع الدقيق أو حجم الأضرار.

وفي مدينة حيفا شمالاً، أفادت مصادر محلية بوقوع دوي انفجارات عنيفة، مع تفعيل صافرات الإنذار في عدة أحياء، فيما لم تؤكد السلطات على الفور وجود إصابات أو خسائر.