إعلان إيراني بشأن تعليق الملاحة الجوية

شفق نيوز/ قررت منظمة الطيران المدني الإيرانية، يوم الخميس، تمديد إغلاق المجال الجوي حتى فجر يوم غد الجمعة.

وجاء في بيان المنظمة أنها "قررت تمديد تعليق الملاحة الجوية فوق الأجواء الإيرانية حتى الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي يوم غد الجمعة"، وفق وكالة إرنا.

بدورها أغلقت إسرائيل مجالها الجوي بعد غارات جوية واسعة النطاق شنتها ضدّ إيران.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية في بيان، إنّ المجال الجوي مغلق للإقلاع والهبوط حتى إشعار آخر، في حين طلبت هيئة الطيران المدني من المسافرين عدم التوجّه إلى مطار بن غوريون، المطار الرئيسي.

وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم السابع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ودعوات دولية للتهدئة.