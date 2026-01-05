إعلان سوري رسمي لتفاصيل مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أميركية

شفق نيوز- دمشق

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع عقد بين وفد حكومي برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، مع وفد إسرائيلي بتنسيق ووساطة أميركية.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي القول إن "استئناف هذه المفاوضات يأتي تأكيداً على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض".

وأضاف المصدر، أن "المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم أمس الأحد، أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين سيعقدون اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالاتفاق الأمني بين الجانبين.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة محادثات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب برعاية الولايات المتحدة، خاصة المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، الذي لعب دوراً مهماً في دفع الحوار بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.