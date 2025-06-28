إعلان تركي عن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى إيران

شفق نيوز – أنقرة

أعلنت الخطوط الجوية التركية، يوم السبت، استئناف رحلاتها إلى إيران اعتباراً من الاثنين المقبل.

وقال مدير الشركة التركية، بلال أكشي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الخطوط الجوية التركية ستستأنف الاثنين رحلاتها إلى العاصمة إيران، ومدينة مشهد.

وكانت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن السلطات الإيرانية أعادت فتح المجال الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الجوية الدولية العابرة.

وأول أمس الخميس، أعادت السلطات الإيرانية فتح المجال الجوي جزئياً أمام الرحلات الداخلية والدولية، بعدما علّقت حركة الطيران في جميع مطارات البلاد، على خلفية الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل وانتهت بوقف إطلاق النار بين الجانبين.

يذكر أن هيئة الطيران المدني الإيرانية كانت قد أعلنت في 13 حزيران/يونيو الجاري، تعليق جميع الرحلات الجوية في كافة مطارات إيران حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها طهران.