إعلان النتائج الأولية للانتخابات السورية وفتح باب الطعون.. وثائق

شفق نيوز- دمشق

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، القرار رقم 66، الذي تضمن إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في مختلف الدوائر بالمحافظات، وفتح باب الطعون أمام المرشحين وأصحاب المصلحة حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الاثنين الموافق 6 تشرين الأول 2025.

وقالت اللجنة في بيانها، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الطعون تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك الدعاية الانتخابية، وعملية الاقتراع، وفرز الأصوات"، مشيرةً إلى أنه يحق لكل ذي مصلحة في دائرته الانتخابية تقديم الطعن أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية.

وتأتي هذه الانتخابات في سياق سياسي جديد تمر به البلاد، إذ تُعد الأولى بعد المرحلة الانتقالية التي أعقبت التغييرات السياسية في نهاية العام الماضي، وتشكل اختباراً لمستوى التنظيم والإقبال الشعبي في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

ووفقاً لمصادر اللجنة العليا، جرت عمليات الاقتراع في أجواء وصفت بالهادئة إجمالاً، رغم تسجيل ملاحظات محدودة في بعض المراكز الانتخابية، تمثلت في تأخير فتح الصناديق أو مخالفات بسيطة في الدعاية قرب مراكز الاقتراع.

وفتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية، يوم أمس الأحد، عند الساعة التاسعة صباحاً، أبوابها أمام أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم في أول عملية انتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، بمشاركة 1578 مرشحاً بينهم نساء يشكّلن نسبة 14 بالمئة من إجمالي المتنافسين.