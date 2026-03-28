إعلام إيراني يرجح مقتل رئيس منظمة "سبند" للأبحاث النووية

شفق نيوز- طهران

تداولت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، أنباءً تفيد بمقتل رئيس منظمة "سبند" للأبحاث النووية علي فولادوند، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء موجة هجمات واسعة النطاق في العاصمة طهران.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء موجة هجمات واسعة النطاق في طهران، مشيراً إلى استهداف عشرات من بنى النظام الإيراني في العاصمة.

وكانت الغارات الإسرائيلية، تجدّدت في وقت سابق مساء السبت، على كل من لبنان وإيران، في حين رد حزب الله بهجوم صاروخي على شمال إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "انفجاراً وحريقاً هائلاً وقعا عقب هجمات غرب العاصمة طهران".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت في وقت سابق يوم السبت، بمقتل 3 قادة في الحرس الثوري والبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الخبير بالبرنامج النووي محمد رضا كيا، قتل بهجوم رفقة زوجته.

وأيضاً، أعلن عن مقتل سعيد زنكنة أحد قادة الباسيج في الأهواز، إلى جانب مقتل عباس كرمي، أحد قادة الحرس الثوري في طهران.