الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف طائرة شحن عسكرية في مطار مشهد شرقي إيران

شفق نيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، يوم الأحد، استهداف طائرة شحن عسكرية في مطار مشهد شرقي إيران.

وذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز "على بعد نحو 2300 كيلومتر عن إسرائيل، سلاح الجو يهاجم قبل قليل طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد شرق إيران".

وأضاف أدرعي، أن "سلاح الجو يعمل لتحقيق تفوق جوي في جميع أنحاء إيران".

وتابع المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي "الحديث عن أبعد هجوم يشنها سلاح الجو منذ بداية عملية الأسد الصاعد".

وشهدت ظهيرة اليوم الأحد، تصعيدا كبيرا وخطيرا بالصراع بين إسرائيل وإيران، حيث جرى تبادل القصف بشكل محتدم، ما أدى لخسائر بشرية ومادية هائلة.

كما سقطت صواريخ إسرائيلية، قرب السفارة العراقية في طهران، فضلا عن الشارع الذس يضم مبنى الاستخبارات الإيرانية.

كما تم رصد نزوح مئات الإيرانيين، بعيدا عن المقار العسكرية، حيث اظهرت مقاطع فيديو وجود عدد كبير من السيارات تغادر باتجاه مدن اكثر أمنا.

بالمقابل، ردت إيران بموجة صواريخ باليستية على إسرائيل، ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فانه جرى اندلاع حريق في منطقة جنوب الجولان نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية الأخيرة.

وأفادت وكالة رويترز، بـ"مقتل 14 عالما نوويا إيرانيا بالهجمات الإسرائيلية والسيارات المفخخة".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.