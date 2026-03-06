إعلام إيراني: هجمات أميركية إسرائيلية قرب مفاعل نطنز

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، بشن الطائرات الأميركية الإسرائيلية هجمات قرب مفاعل نطنز وسط البلاد.

وأشارت تقارير إخبارية إلى "سماع دوي انفجارات في أطراف مدينة نطنز وسط البلاد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان رضا نجفي، سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، كشف الاثنين الماضي، عن استهداف منشأة نطنز النووية الأحد الماضي.

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، قد أشار، في وقت سابق، إلى عدم وجود مؤشرات على تعرض أي من المنشآت النووية الإيرانية لأي ضرر حتى الآن.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء الماضي، وقوع أضرار في مباني محطة تخصيب الوقود النووي الإيرانية تحت الأرض في نطنز، لكنها أكدت أنه من غير المتوقع حدوث أي آثار إشعاعية نتيجة الحادث.

وذكرت الوكالة أن "التفقدات الأولية لموقع المنشأة لم تظهر أي علامات على تسرب إشعاعي"، مشيرة إلى أن "الأضرار اقتصرت على المباني نفسها دون التأثير على العمليات النووية بشكل خطير".

وجاء ذلك بعد تحذيرات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الاثنين الماضي، من مخاطر محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، خلال اجتماع الوكالة.

ويُعد مجمع نطنز أحد أهم مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران، ويضم منشآت تحت الأرض صممت لتحصين الأنشطة النووية الحساسة.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.