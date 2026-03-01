إعلام إيراني: مقتل ضباط بالاستخبارات الأميركية بهجوم الامارات

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الأحد، بمقتل 6 ضباط من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الإمارات.

وقالت الوكالة في خبر نقلا عن مصادرها: أفادت معلوماتٌ بأنّ هجومًا صاروخيًا شنّه الحرس الثوري الإيراني على الإمارات أمس، استهدف أحد منازل ضباط وكالة الاستخبارات المركزية، ما أسفر عن مقتل ستة ضباط كبار وإصابة اثنين آخرين".

وأضافت "نشرت أمس أنباءٌ تفيد باستهداف مقرّ وكالة الاستخبارات المركزية في الإمارات العربية المتحدة عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.