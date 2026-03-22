إعلام إيراني: مقتل القائد بالحرس الثوري إبراهيم مرتضوي

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، بمقتل القائد بالحرس الثوري "إبراهيم مرتضوي" في ضربات على شيراز جنوبي البلاد.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، مساء الأحد، أن إسرائيل تتوقع "أسابيع إضافية من القتال" ضد حزب الله وإيران، وذلك في اليوم الثالث والعشرين من الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها، قبل أن ترد إيران على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة شملت العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.