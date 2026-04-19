إعلام إيراني: لن تُجرى أي مفاوضات ما دام "الحصار البحري" قائماً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، بأن طهران لم تحسم بعد إرسال فريق تفاوضي، مؤكدة أن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لن تُجرى ما دام إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن "الحصار البحري" لإيران ما يزال سارياً.

وقالت الوكالة، المقربة من الحرس الثوري، إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة استمر خلال الأيام الماضية عبر الوسيط الباكستاني، عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات.

وأضافت أن تبادل الرسائل جاء استكمالاً للمسار نفسه الذي جرى خلال الجولة الأولى، والتي انتهت، بحسب الوكالة، إلى الفشل بسبب ما وصفته بـ"الطموحات الأميركية المفرطة".

وأشارت إلى أن الوسيط الباكستاني عاد لتبادل الرسائل مجدداً بعد انتهاء تلك الجولة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن نائبه جي دي فانس لن يتوجه إلى باكستان للتفاوض مع إيران، مرجعاً ذلك إلى "أسباب أمنية".

في المقابل، أفاد مسؤولون باكستانيون بتشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد، استعداداً لاستضافة محادثات محتملة بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترمب تتوقع "انفراجة" في المفاوضات الجارية مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب أميركي لخطوات إيرانية مقابل تخفيف العقوبات والتهديدات العسكرية.