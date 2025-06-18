إعلام إيراني: قصف إسرائيلي استهدف لويزان وميدان نوبنياد في طهران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بشن إسرائيل ضربات استهدفت بعض المناطق في العاصمة طهران.

وقال في أخبار عديدة، إن القصف استهدف لويزان وميدان نوبنياد في طهران.

كما تم استهداف مدينة كرج الإيرانية، في الوقت الحالي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ويعد هذا الهجوم، هو الأول منذ صباح اليوم، حيث شهد فجر الأربعاء، تبادل هجمات عنيف بين الطرفين، موقعا العديد من الخسائر.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، توعد يوم الأربعاء، اسرائيل بـ"الجزاء"جراء اقترافها ما وصفه بـ"الخطأ الفادح"، ومؤكداً أن "إيران لن تغفر"، ومشدداً في الوقت ذاته على جاهزية القوات المسلحة "بدعم من الشعب".

وقال المرشد الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الايرانية، جاء فيها أن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحًا وسيلقى جزاء عمله"، مؤكداً أن "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها".

وأضاف أن "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن، ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب"، مؤكداً أن الأمريكيين يجب أن يدركوا جيداً أن أي تدخل عسكري من جانبهم سيُقابل بأضرار لا يمكن تعويضها.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني أبدى سلوكاً رصيناً وشجاعاً ودقيق التوقيت في مواجهة "العدوان الصهيوني"، مؤكداً أن ذلك يعكس نضجاً واضحاً وروحاً معنوية عالية داخل المجتمع الإيراني.

وشدد على "ثبات الشعب الإيراني في مواجهة كل من الحرب المفروضة والسلام المفروض"، مؤكداً "عدم رضوخ إيران لأي نوع من الفرض أو الإملاء".

كما وصف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"التهديدية"، وقال إنها "سخيفة"، مضيفاً أن "العقلاء الذين يعرفون تاريخ إيران وشعبها لن يستخدموا لغة التهديد تجاه هذا الشعب الذي لا يمكن إخضاعه".

وتأتي تصريحات خامنئي في "بيان مكتوب"، رداً على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء سكان طهران، وتهديده العلني باغتيال المرشد.