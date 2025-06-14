إعلام إيراني: إسرائيل تشن هجوماً في أصفهان وطهران و"عملاء الموساد" يستهدفون مقراً للحرس

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح الأحد، أن إسرائيل شنت هجوماً جديداً في طهران وأصفهان وسط البلاد، حيث تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لما وصفته بـ"قصف معادٍ".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، أن مبنى إدارياً تابعاً للوزارة ومركز أبحاث عسكرياً قد أُصيبا بقذيفة إسرائيلية خلال الهجوم الأخير في طهران. ولم يُعلن حتى الآن عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات بشرية.

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "عملاء تابعين لجهاز الموساد الإسرائيلي أطلقوا صواريخ من داخل طهران باتجاه إحدى منشآت الحرس الثوري"، في ما يُعدّ تصعيداً أمنياً غير مسبوق داخل العمق الإيراني.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إطلاق إيران موجة من الصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، في سياق الرد الإيراني على الغارات الجوية التي نفذته، واستهدفت منشآت عسكرية ونووية ومراكز استراتيجية في البلاد.