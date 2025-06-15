إعلام إيراني: دوي انفجارات في مدينة تبريز واستهداف لمبنى شرطة طهران الكبرى

شفق نيوز/ أفاد وكالة فارس الإيرانية، يوم الأحد، بتعرض مبنى شرطة طهران الكبرى لقصف إسرائيلي، فيما بينت أن إسرائيل بدأت باستهداف المدنيين.

وقالت الوكالة في أخبار عاجلة: "نحن أمام عدوان إسرائيلي جديد ومباشر على المدنيين في العاصمة طهران".

وأضافت "تم سماع دوي أصوات انفجارات في تبريز غرب إيران"، مبينة أن "إسرائيل استهدفت أيضا مبنى سكني قرب شارع كشاورز في طهران".

وقد ذكرت الوكالة أيضا: "إصابة عناصر بالشرطة الإيرانية في مركزهم بطهران باستهداف مسيرة".

وأشارت انباء إلى "استهداف إسرائيلي في مدينة آراك".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.