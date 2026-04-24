إعلام إيراني رسمي يكشف أهداف جولة عراقجي الثلاثية

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، يوم الجمعة، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يجري جولة إقليمية يزور خلالها باكستان وسلطنة عمان وروسيا.

ووفقاً للوكالة، يبدأ عراقجي جولة تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو مساء اليوم الجمعة، وذلك بهدف إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة وحوار حول التطورات الراهنة في المنطقة، فضلاً عن آخر مستجدات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وباكستانية، قد أفادت الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل اليوم إلى إسلام آباد لإجراء محادثات، مع ترجيح بالإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن.

وأعلن ترمب، قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استمرار الحصار على موانئها، فيما تؤكد واشنطن أنها لن ترفع هذا الحصار قبل التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.