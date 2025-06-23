إعلام إيراني: دوي انفجارات غرب الأهواز

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الإثنين، عن دوي انجفارات في مدينة الأهواز.

وقالت الوكالة في خبر بها، إن "دوي انفجار خارج مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد".

وأضافت "تم تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجمات".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة، خصوصاً بعد أن اقدمت الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسب قولها.