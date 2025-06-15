الجيش الإيراني يعلن استهداف أماكن سكن قادة وعلماء إسرائيليين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مدينتي الأهواز وتبريز.

وذكرت دائرة إدارة الأزمات في مدينة تبريز، التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية، أن "الهجوم استهدف خطوط السكك الحديدية، في محاولة لتعطيل البنية التحتية الحيوية"، مبينة أن "الدفاع الجوي تصدى بقوة للهجوم الصهيوني".

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه وجّه ضربات استهدفت "أماكن سكن عدد من قادة وعلماء الكيان الصهيوني"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

بدوره، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن "الهجمات الأخيرة تشمل مواقع حيوية ومقار مهمة"، مبيناً أن "لدى طهران بنك أهداف شامل وعلى الإسرائيليين عدم السماح باستخدامهم دروعا بشرية".

وفي تل أبيب، كشفت وسائل إعلام عبرية أن "مراقب الدولة" الإسرائيلي، أبلغ عن "وجود ثغرات خطيرة في مجال تحصين الملاجئ والمنشآت المدنية في مدينة بيت يام" القريبة من تل أبيب.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلاً"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.