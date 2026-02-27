إعلام إيراني: انفجار داخل مجمع عسكري في طهران (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، يوم الجمعة، بوقوع انفجار في منطقة بارشين العسكرية جنوب شرق طهران، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وقالت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، إن "هناك معلومات تفيد بوقوع انفجار وحريق في منطقة بارشين" جنوب شرق طهران، مشيرة إلى أن هذه المعلومات انتشرت وسط غياب بيان رسمي فوري بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.

🚨 از سمت پارچین دود غلیظی بلند شده است. پارچین پشت کوه های شهر ری هست. سمت چپ تصویر هم کارخانه سیمان ری قرار دارد.#iran pic.twitter.com/7jaiClb9RF — Mehr Gardoon Society (@Mehr_GardoonSoc) February 27, 2026

وتعد منطقة بارشين مجمعاً صناعياً–عسكرياً كبيراً يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الإيرانية، ويُعرف منذ سنوات كمركز لإنتاج الصناعات الدفاعية والذخائر والبرامج الصاروخية.

ويقع المجمع قرب مناطق عسكرية أخرى في شرق طهران، بينها مقار تابعة للحرس الثوري، فيما تتحدث تقارير غربية عن وجود منشآت لتخزين الصواريخ والذخائر داخل نطاقه.

وجاء هذا الانفجار بعد يوم من اندلاع حريق في مجمع صناعي بمدينة عبادان بجنوب إيران، فيما أشارت ‌التقارير الأولية إلى أن ‌الحادثة ‌وقعت في مصنع للمواد الخام البلاستيكية، ولم ترد تقارير ⁠عن ضحايا.

وأتى هذا الحريق بعد آخر اندلع الأسبوع الماضي داخل منطقة باراند قرب العاصمة طهران، ونشرت مقاطع مصورة تظهر تصاعد الدخان فوق المنطقة القريبة من عدة مواقع عسكرية واستراتيجية في طهران.

وشهدت إيران خلال الفترة الأخيرة عدة حوادث حرائق وانفجارات داخل منشآت صناعية وعسكرية أو قربها، غالباً ما عزتها السلطات إلى أسباب فنية (تماس كهربائي أو حريق أعشاب أو حوادث صناعية)، بينما أثارت بعض الوقائع تكهنات حول أسباب أمنية.

وتأتي هذه الحادثة وسط ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وواشنطن بصورة كبيرة أخيراً، على وقع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة، وتلويحه بالخيار العسكري في حال فشل التفاوض مع إيران.