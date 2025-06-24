إعلام إيراني: انفجارات طهران وكرج هي الأضخم من بداية التصعيد.. وإسرائيل تحذّر من رد إيراني وشيك

شفق نيوز/ أعلن موقع نور نيوز الإيراني، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، أن الانفجارات العنيفة التي هزّت العاصمة طهران ومدينة كرج، فجر الثلاثاء، تُعدّ الأضخم منذ اندلاع التصعيد العسكري قبل 12 يوماً.

وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قال إنه جرى التوصل إليه بوساطة قطرية وسيبدأ تنفيذه تدريجياً خلال 24 ساعة.

وبالتزامن مع إعلان ترامب، شنت طائرات حربية اسرائيلية ضربات مكثفة على مواقع متعددة في طهران وكرج، بعد عدة بيانات تحذيرية من الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد الضربات الجوية في طهران أسفرت عن اغتيال عالم نووي إيراني، في وقت لم تؤكد فيه إيران أو تنفِ وقوع عملية اغتيال حتى الآن.

وبالتزامن مع هذه التطورات، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن "هناك احتمالاً كبيراً لتعرض إسرائيل لضربات إيرانية خلال هذه الليلة".