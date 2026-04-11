إعلام إيراني: الجولة الثالثة من المفاوضات مع واشنطن هي "الفرصة الأخيرة"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بوجود فرصة أخيرة للفريق الإيراني والأميركي للتوصل إلى إطار عمل مشترك خلال الجولة الحالية من المفاوضات، في ظل "المطالب الأميركية المفرطة".

وذكرت وكالة "فارس"، أن "جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بدأت في إسلام آباد، بوساطة مسؤولين باكستانيين".

من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني نقلاً عن مصدر، بأن الوفد الإيراني يسعى في الجولة الثالثة للتوصل إلى إطار مشترك للمفاوضات، مضيفاً أن الجولة الثالثة قد تكون الأخيرة التي يمنحها الوفد الإيراني لواشنطن.

وأفاد التلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، بأن واشنطن وطهران أجرتا جولتي مباحثات وسط استعدادات لعقد جولة ثالثة، فيما أشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إلى أن تل أبيب متشائمة من المحادثات، وقد تستأنف الحرب حتى قبل انتهاء الأسبوعين.

في وقت سابق من اليوم، كشفت صحفية "فايننشال تايمز"، أن إيران رفضت الإدارة المشتركة لمضيق هرمز.

من جهتها، رجحت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، تمديد المفاوضات في إسلام آباد ليوم إضافي لمواصلة النقاشات الفنية، مؤكدة أن الأمر لم يحسم بعد.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران استمرت مدة ساعتين قبل أن تتوقف الوفود لأخذ استراحة.

إلى ذلك، أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بعقد اجتماع ثلاثي وجهاً لوجه بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان.