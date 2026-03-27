إعلام إيراني: استهداف مفاعل آراك للماء الثقيل بضربتين

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الجمعة، بتعرض مفاعل اراك، لضربتين جويتين، دون أي تسرب لمواد مشعة خارجه.

وقالت الوكالة في خبر أوردته: قصف مصنع للكعكة الصفراء في أردكان دون تسرب أي مواد مشعة خارج المجمع.

وأضافت "لا تسريب إشعاعيا أو إصابات جراء الهجوم على مفاعل أراك"، موضحة أن "خنداب" للماء الثقيل في أراك استُهدف بغارات على مرحلتين.

كما أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، توجيه ضربات أميركية - إسرائيلية لمنشأة معالجة يورانيوم.