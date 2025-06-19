إعلام إيراني: استهداف للحرس الثوري في أذربيجان الشرقية وقصف اسرائيلي لـ"سفيد رود"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل للحرس الثوري في أذربيجان الشرقية، فضلا عن "سفيد رود" التي تضم صناعات دفاعية في مدينة غيلان.

وقالت في اخبار متفرقة، إن "قصفا إسرائيليا استهدف "سفيد رود" التي تضم صناعات دفاعية في مدينة كلش طالشان في محافظة غيلان الإيرانية، وذلك بعد ساعات قليلة من تحذيرات اخلاء أطلقها الجيش الاسرائيلي للمنطقة المستهدفة".

وأضافت "القصف الإسرائيلي استهداف الحرس الثوري في أذربيجان"، مبينة أن "القصف تم بطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل عدد من قوات الحرس، وبالتحديد في بستان أباد".

وتابعت أن "الانفجارات تجددت غربي طهران، نتيجة للقصف الإسرائيلي".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت فجر اليوم الجمعة، بشن إسرائيل موجة هجمات استهدف مناطق واسعة من غرب وشرق البلاد، فضلا عن أصفهان التي فعلت منظومات الدفاع الجوي.

وقال وسائل الإعلام، إن "موجة هجمات إسرائيلية واسعة غرب إيران".

وأضاف أن "مدينة أصفهان فعلت الدفاعات الجوية"، مبينا أن "الدفاعات الجوية فعلت أيضا في مدينة دماوند شرقي العاصمة الإيرانية طهران".

وتابعت أن "3 انفجارات سمعت بمناطق شرق وشمال طهران"، متابعة أنه "جرى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة دماوند شرقي العاصمة الإيرانية طهران".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت فجر الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مخبأً محصناً في العاصمة الإيرانية طهران، وسط ترجيحات أولية بوجود شخصيات رفيعة من دوائر صنع القرار في النظام الإيراني داخله.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تصاعد دخان كثيف من منطقة لويزان شمال شرق طهران، وهي المنطقة التي أشارت تقارير سابقة إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد نُقل إليها مؤخراً، في أعقاب بدء سلسلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية الأسبوع الماضي.