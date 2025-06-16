إعلام إيراني: استهداف إسرائيلي لمصنع طائرات هليكوبتر قرب ساحة آزادي بطهران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بتعرض ساحة آزادي (ساحة الحرية)، في قلب العاصمة طهران لاستهداف إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلامية، أن إسرائيل قصفت محيط ساحة الحرية قرب نصب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو، أن القصف استهدف مصنع طائرات الهليكوبتر قرب ساحة آزادي.

ويأتي هذا الاستهداف بعد هجوم إسرائيلي لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران، ما أدى إلى مقتل موظفين في الهيئة، بحسب تقارير إعلامية.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلت يوم الاثنين، عن مسؤول إيراني، بأن بلاده ستوجه ضربة "هي الأكبر" لإسرائيل.