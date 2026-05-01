إعلام أميركي: البيت الأبيض يبلغ الكونغرس أنه يعتبر الحرب مع إيران "منتهية"

شفق نيوز- واشنطن

أبلغ البيت الأبيض، يوم الجمعة، الكونغرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران "قد انتهت"، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت المشرعين الأميركيين رسمياً أنها تعتبر الصراع مع إيران منتهياً".

وأضافت: "أبلغ البيت الأبيض الكونغرس رسمياً بأنه يعتبر الحرب مع إيران قد انتهت، على الرغم من استمرار الوجود العسكري الأميركي في المنطقة".

وسلم البيت الأبيض رسائل إلى قادة الكونغرس يوم الجمعة، موجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، وذكر فيها أنه "نظراً لالتزام الولايات المتحدة وإيران بوقف إطلاق النار منذ 7 نيسان/ أبريل، فقد توقفت العمليات".

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرسائل: "في 7 نيسان/ أبريل 2026، أمرت بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقد تم تمديد وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين. لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ 7 نيسان/ أبريل 2026. وقد انتهت الأعمال التي بدأت في 28 شباط/ فبراير 2026".

وأضاف ترمب أن "التهديد الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة وجيشها "لا يزال كبيراً"، لكنه أشار إلى أنه سيواصل "توجيه" القوات الأميركية "بما يتوافق مع المسؤوليات".