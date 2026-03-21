إعلام: مقتل قائد وحدة المسيّرات بالحرس الثوري الإيراني

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم السبت، بمقتل قائد وحدة المسيّرات بالحرس الثوري الإيراني بهجوم شمال البلاد.

وأوردت تقارير إعلامية، أنباءً عن مقتل "سعيد آقاجاني" قائد وحدة المسيّرات بالحرس الثوري بهجوم استهدف منزله شمال إيران.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، "تنفيذ خمس ضربات مختلفة استهدفت موقع تخزين صواريخ والقضاء على عدد كبير من العناصر أثناء تواجدهم في الموقع غرب إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية واسعة النطاق على العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت مواقع مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية، في تصعيد لافت للعمليات العسكرية.

واعتبر أن هذه العمليات تأتي ضمن مرحلة تصعيد تستهدف البنية الأساسية للنظام الإيراني، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً وتبادلاً للهجمات بين الجانبين.