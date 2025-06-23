إعلام أمريكي: إيران نسّقت مسبقاً مع قطر وأبلغت واشنطن ضمنياً بضربة "العديد"

شفق نيوز/ كشفت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الإثنين، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، أن طهران نسّقت مسبقاً مع مسؤولين قطريين بشأن الضربة لقاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تُعدّ أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، بهدف تقليل الخسائر البشرية، عبر إشعار مسبق بنوايا الهجوم.

وفي تأكيد إضافي على المعرفة المسبقة، أفاد موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت على علم مسبق بالخطة الإيرانية لاستهداف قاعدة العديد.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مصادر عسكرية أميركية أن الجيش الأميركي توقّع الضربة الإيرانية، واستعد لها مسبقاً، مؤكدة أن القوات الأميركية لم تُفاجأ، وأنها كانت في حالة تأهب.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي أنه تم إخلاء قاعدة العديد الجوية "وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة"، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية، سواء بين القوات القطرية أو القوات الصديقة الأخرى.

وتضم قاعدة العديد أكثر من 10 آلاف جندي أميركي، وتعد منشأة استراتيجية محورية للقيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته فوكس نيوز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، عبر بيان تنفيذ عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة العديد، مستخدمًا ما وصفها بـ"صواريخ مدمرة وقوية"، رداً على الهجمات الأميركية الأخيرة التي طالت منشآت نووية إيرانية، واعتبرها طهران "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وأكد البيان الإيراني أن الضربة "لا تمثل تهديداً مباشراً لدولة قطر"، مشددًا على أن العملية جاءت "بتوجيه من مقر القيادة العسكرية العليا، وبعد مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

بالمقابل أعلنت دولة قطر، اعتراض دفاعاتها الجوية هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، فيما أشارت إلى أنها تحتفظ بحق "الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء".