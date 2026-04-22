إعلام عبري: 6 آلاف جندي أميركي وحاملة طائرات وصلوا المنطقة وإسرائيل تستعد

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن 6 آلاف جندي أميركي سيصلون المنطقة هذا الأسبوع على متن حاملة الطائرات يو إس إس جورج بوش، وذلك استعداداً لاحتمال تجدد الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وكشفت القناة أن حاملة الطائرات يو إس إس جورج بوش التي ستصل قريباً إلى المنطقة تحمل 100 مقاتلة.

وتابعت: هناك جسر جوي أميركي لتعبئة مخازن سلاح الجو الإسرائيلي بالقذائف استعداداً لاحتمال تجدد القتال، وأن عشرات طائرات الشحن الأميركية المحملة بالذخائر هبطت اليوم في مطار بن غوريون.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أفادت في وقت سابق، بأن الجيشين الإسرائيلي والأميركي قاما بتحديث بنك الأهداف، مع تركيز خاص على منشآت الطاقة الإيرانية، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع طهران بشكل مفاجئ.

إلى ذلك أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يناقش مع فريقه في البيت الأبيض، تجديد العملية العسكرية ضد إيران.

يذكر أن ترمب، كان قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تمديد وقف ‏إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم اقتراح من قبل طهران لإنهاء الصراع بشكل دائم.‏