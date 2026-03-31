إعلام عبري: واشنطن تبدأ إجلاءً طارئاً لـ60 ألف أميركي من مصر

كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بدأت عملية إجلاء طارئة لحوالي 60 ألف مواطن أميركي من مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد حالياً في مصر حوالي 60 ألف مواطن أميركي جرى توصيتهم بالمغادرة الفورية، وأن الولايات المتحدة نظمت رحلات طيران خاصة (شارتر) لإجلاء الأميركيين الراغبين في المغادرة.

ووفق "يديعوت أحرونوت" صدرت توصية للأميركيين بأن "يغادروا فوراً"، دون تحديد عدد من استجابوا لهذه الدعوة، مشيرة إلى أرقام تتعلق بعمليات إجلاء أوسع في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، منها إجلاء أكثر من 36 ألفاً أو 40 ألف مواطن أميركي تم إجلاؤهم من دول الشرق الأوسط.

وأوضحت أن وزارة الخارجية الأميركية أضافت مؤخراً مصر إلى قائمة تضم 13 دولة عربية بينها الإمارات والسعودية والأردن والعراق، دعت الأميركيين فيها إلى المغادرة فوراً بسبب المخاطر.

وأضافت أن السفارة الأميركية في القاهرة نشرت بياناً للمواطنين الأميركيين الذين يقررون البقاء في مصر، دعتهم فيه إلى تجنب زيارة مناطق معينة بينها سيناء، وأن الولايات المتحدة نظمت رحلات طيران خاصة لإجلاء الأميركيين من مصر فوراً.