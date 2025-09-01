إعلام عبري: مسيّرات هجومية في طريقها إلى إسرائيل خلال ساعات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، يوم الاثنين، أن جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، أطلقت طائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وأنه جار مراقبتها لإسقاطها حال اقترابها.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن التقديرات تشير إلى أن من المتوقع وصولها إلى إسرائيل حوالي الساعة التاسعة مساءً في التوقيت المحلي.

وأكد موقع "واي نت" أن الجيش الإسرائيلي يُراقب طائرة مُسيّرة من اليمن انطلقت باتجاه إسرائيل. وستتخذ إجراءات لاعتراضها في حال اقترابها.

ويأتي هذا الهجوم الجديد بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة انصار الله "الحوثيون"، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت السفينة النفطية الإسرائيلية (SCARLET RAY) شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي، مؤكدة إصابة السفينة بشكل مباشر.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان إن العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة والتجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشددة على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وأمس الأحد، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بدأ بتنفيذ "إجراءات استثنائية" لتأمين كبار المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في أعقاب تصاعد التهديدات ضدهم.

ووفقاً للهيئة، فإن التهديدات التي تستهدف قيادات إسرائيلية رفيعة شهدت تصعيداً ملحوظاً، ولا سيما بعد اغتيال عدد من قادة الحوثيين البارزين في اليمن بغارات إسرائيلية.

وشنت إسرائيل الخميس الماضي غارات على العاصمة اليمنية صنعاء أدت إلى مقتل رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.