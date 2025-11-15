إعلام عبري: محادثات خطة ترمب بشأن غزة وصلت لطريق مسدود

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، إن المحادثات الأميركية الإسرائيلية حول خطة الرئيس دونالد ترمب وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت "القناة 13" العبرية، أن المحادثات بين تل أبيب وواشنطن بشأن المرحلة الثانية من خطة ترمب وصلت لطريق مسدود وأن الوضع الانتقالي سيء، مشيرة إلى أن حركة حماس "تعزز قوتها بشكل كبير".

وأضافت القناة، "أصبحت مسألة اليوم التالي في غزة القضية المحورية بين إسرائيل والولايات المتحدة. الأميركيون، من جانبهم، يتسابقون لتطبيق المرحلة التالية من الاتفاق الذي وضعه الرئيس ترمب، رغم أن هناك خلافات جوهرية في الرأي حول كيفية المضي قدماً".

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن "المحادثات تواصلت بين إسرائيل والولايات المتحدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت لطريق مسدود".

وأشارت إلى أن "الأميريكين يواجهون صعوبة في تشكيل القوة الدولية التي يفترض أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح من القطاع، كما تريد إدارة ترمب تجاوز هذه المرحلة، والانتقال مباشرة إلى مسألة إعادة إعمار القطاع".

وصرح المصدر الأمني، وفقاً للقناة، بأن "هذا الترتيب غير مقبول لدى إسرائيل، لا إعادة للإعمار قبل نزع السلاح، فهو يتعارض مع خطة ترامب، ويجب أن تكون غزة منزوعة السلاح".

وأضاف، ان "الأميركيين غير قادرين على تشكيل قوة أجنبية، لذا فهم يسعون إلى حلول مؤقتة، وهو أمر غير مقبول حالياً بالنسبة لإسرائيل".

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير للقناة، مساء اليوم، بأن "هذا الوضع المؤقت هو الأسوأ على الإطلاق، وقد تعززت قوة حماس في الأسابيع الأخيرة منذ انتهاء الحرب".

ولفتت القناة إلى أن "التأخير في الانتقال للمرحلة الثانية يعود أيضا إلى أزمة عناصر حماس في رفح".