إعلام عبري: قتلى وجرحى بالجيش الإسرائيلي بكمين في غزة

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بينهم ضابط كبير في حدثين أمنيين وقعا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحديث يدور عن مقتل 4 جنود بشكل أولي وإصابة 20 آخرين جراح 5 منهم وصفت بالحرجة في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ، وأحد المصابين ضابط كبير.

وقالت مواقع عبرية، إن النيران اندلعت في جيب عسكري وجرافة D9 ودبابة ميركافا جراء الحدث الأمني شمال شرق بيت حانون، مشيرة إلى أن الحدث يفوق التوقع وهناك 3 لا يزال الجيش يبحث عنهم.

وأضافت المواقع أن الحدث الأمني استهدف لواء "ناحال" الذي استلم المنطقة قبل أيام"، وشرع الجيش بتنفيذ أحزمة نارية وغارات عنيفة على بيت حانون شمال القطاع.