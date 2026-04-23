إعلام عبري: قاليباف استقال من رئاسة وفد إيران التفاوضي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الخميس، بتقديم رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف استقالته من الوفد التفاوضي.

وقالت القناة أن استقالة قاليباف من فريق التفاوض جاءت عقب رفضه تدخل الحرس الثوري.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، ببدء حالة تأهب لتجدد الحرب مع إيران، فيما أعلنت عن وصول طائرات أميركية جديدة لتل أبيب.

وقال مسؤول أميركي لسي إن إن: لدينا 19 سفينة بالشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات.

فيما بينت القناة 15 الإسرائيلية، أن "طائرات تزود بالوقود أميركية إضافية تصل لإسرائيل".

وأشارت القناة الـ13: حالة تأهب في إسرائيل تحسبا لاحتمال تجدد الحرب نهاية الأسبوع، وأن الجيش الأميركي يواصل نقل الأسلحة إلى المنطقة عبر جسر جوي.