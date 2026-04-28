إعلام عبري: غارات إسرائيل على لبنان جاءت بضوء أخضر أميركي

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الثلاثاء، بأن حزب الله اللبناني نجح في فرض معادلة ميدانية معقدة على الجيش الإسرائيلي من خلال تكتيكات قتالية تهدف إلى منعه من تثبيت وجود دائم في جنوب لبنان.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل العسكري الإسرائيلي آفي أشكنازي قوله إن: "حزب الله عاد إلى أيام المعادلات"، معتبراً أن "إسرائيل عادت عملياً إلى مرحلة ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأضافت "معاريف"، أن "الهجمات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية جاءت بموافقة أميركية".

وفي 2 آذار/ مارس 2026، بدأ الجيش الإسرائيلي توغلا بريا في جنوب لبنان، توسع تدريجيا ليشمل قرى الخط الأول الحدودية، بهدف إقامة منطقة عازلة خالية من السكان تمتد لعمق 3-4 كيلومترات.

وأعلنت إسرائيل في نيسان/ أبريل الجاري خطة لتدمير قرى الحدود ومنع عودة سكانها بشكل دائم، على غرار نموذج "الخط الأصفر" في غزة، حيث سيكون الشريط الحدودي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ورغم الهدنة المعلنة في 17 نيسان/ أبريل وتمديدها 3 أسابيع، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته، مسجلا أكثر من 200 خرق شملت نسف أحياء كاملة وتدمير منازل، أبرزها في بلدة بنت جبيل.