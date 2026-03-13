إعلام عبري: صاروخ عنقودي إيراني يتسبب بأضرار واسعة وسط إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بسقوط قنابل من صاروخ عنقودي ما سبب بأضرار بعدد من المباني وسط إسرائيل، وذلك بعد إعلان التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة صواريخ جديدة على إسرائيل.

وبحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية، فإن "صاروخ عنقودي سقطت قنابله في منطقة واسعة من تل أبيب الكبرى وألحقت أضراراً بعدد من المباني"، بينما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى وجود أنباء أولية عن إصابة مبنى من ثلاثة طوابق في وسط إسرائيل.

وفي السياق، قالت القناة 14 العبرية، إن حرائقاً اندلعت في بلدة شوهام قرب مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من إيران، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في قاعدة تل نوف العسكرية جنوب تل أبيب، بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

في المقابل، أعلنت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، الجمعة، مهاجمة العديد من الأهداف في إسرائيل منذ صباح اليوم، باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة.

وأشار المتحدث باسم القيادة إبراهيم ذو الفقاري، إلى أن "الموجة 43 من عملية (الوعد الصادق 4)، التي تحمل الاسم الرمزي (يا شدت العقاب)، نُفذت ضد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية وقواعد أخرى للجيش الأميركي في المنطقة، وقلب تل أبيب، وشمال إسرائيل، والقبائل".

وتابع ذو الفقاري أن "هذه الموجة من الهجوم نُفذت باستخدام صواريخ خرمشهر القوية ذات الرؤوس الحربية التي تزن طناً، وصواريخ قادر ذات الرؤوس الحربية المطرية، وصواريخ عماد، وخيبر شكن، بالإضافة إلى طائرات مسيرة مدمرة".

وقال: خلال تنفيذ هذه الموجة، استُهدفت قاعدة (السلطان) وقواعد أميركية أخرى في المنامة وأربيل بأشد الهجمات الصاروخية والمسيرة التي شنها الحرس الثوري".

ولفت المتحدث إلى أنه "في خضم هذه العملية، تمكنت الدفاعات الجوية لجبهة المقاومة من إصابة طائرة تزويد بالوقود كانت تُزود طائرة مقاتلة معادية بالوقود، ما أسفر عن مقتل طاقمها".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.