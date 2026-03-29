إعلام عبري: إسرائيل وأميركا تصادقان على خطط جديدة ضد إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل صادقتا على خطط عسكرية مشتركة لاستهدافات جديدة في إيران خلال الأيام القريبة المقبلة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن "إسرائيل صادقت على خطط لاستهداف الصناعات العسكرية والثقيلة في إيران"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يعارض بشكل نهائي استهداف (منشآت وطنية) في إيران".

لكن القناة كشفت عن وجود "خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن استهداف منشآت استراتيجية في إيران"، ناقلة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "سنستغل (حتى النهاية) فترة الحرب على إيران".

ولفتت إلى أن "إسرائيل ستساند الولايات المتحدة بـ(طرق مختلفة) في أي عملية برية بإيران"، منوهة إلى أن "ترمب ما زال يفضل منح مهلة للمفاوضات، لكن التقديرات في إسرائيل تقول إن المفاوضات مع إيران محكومة بالفشل".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.