إعلام عبري: إسرائيل تعمل على توسيع المنطقة العازلة مع لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، سيعمل على توسيع المنطقة العازل مع لبنان، والسيطرة على خطوط المواجهة.

ونقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "المجلس الأمني المصغر لم يتخذ قرارات باستهداف البنية التحتية للدولة اللبنانية"، مبيناً أن "المجلس ينوي توسيع المنطقة العازلة مع لبنان بضعة كيلومترات أخرى".

ولفت المصدر الإسرائيلي إلى أن "المجلس الأمني المصغر قرر السيطرة على خطوط المواجهة القريبة من حدود لبنان"، مؤكداً أن "المجلس قرر تركيز القوات وتعزيز النشاط الجوي على الحدود مع لبنان".

إلى ذلك أكد الجيش الإسرائيلي، أن "قوات اللواء 401 تواصل تنفيذ عمليات دهم مركزة على البنى الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "دمرنا مخزنا للوسائل القتالية تابعا لحزب الله في جنوب لبنان".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.