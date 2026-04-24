إعلام عبري: إسرائيل تضغط على واشنطن لاستمرار الحصار البحري على ايران

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن حكومة تل أبيب تضغط على واشنطن، خلال المفاوضات مع إيران في إسلام آباد، على استمرار الحصار البحري في مضيق هرمز.

وقالت القناة، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: "نقلنا رسالة لواشنطن مفادها أنه يجب عدم التراجع في ما يتعلق بالحصار البحري".

وأضاف المسؤولين أن "هناك تنسيقا وثيقا بين إسرائيل والولايات المتحدة يشمل إجراءات حال فشل المفاوضات".

ولفت مسؤولين إلى أنه "من المرجح أن تكون هدنة الرئيس ترمب قصيرة جدا ما يضع المنطقة في حالة تأهب مرتفع".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الحكومة الإيرانية تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأميركية، خلال المفاوضات المقررة في إسلام آباد.

يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن إيران طلبت عقد اجتماع مباشر وسيتوجه مبعوث الرئيس دونالد ترمب الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، إلى باكستان صباح السبت لإجراء محادثات حول إيران.

في حين أفادت وكالة "ارنا" الرسمية الإيرانية، بوصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى إسلام آباد للقاء مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية.

ووفقاً للوكالة، يبدأ عراقجي جولة تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو مساء اليوم الجمعة، وذلك بهدف إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة وحوار حول التطورات الراهنة في المنطقة، فضلاً عن آخر مستجدات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.