إعلام عبري: إسرائيل تترقب إعلان أميركا فشل المفاوضات مع إيران

أفاد إعلام عبري، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل تترقب إعلان الولايات المتحدة فشل المفاوضات مع إيران، فيما نقل عن وزراء في المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينت) بأن واشنطن ستسمح باستهداف منشآت غاز وبنية تحتية إيرانية.

وفي السياق، ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، أن القيادة المركزية أعدت خطة لموجة "قصيرة وقوية" من الهجمات على إيران، من المحتمل أن تشمل استهداف بنية تحتية بالإضافة إلى خطة أخرى للسيطرة على ⁠جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام حركة الملاحة التجارية.

في المقابل، تعهد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الخميس، بأن سيطرة بلاده على مضيق هرمز الاستراتيجي ستضمن مستقبلاً خالياً من الوجود الأميركي في المنطقة.

بدوره، قال ⁠قائد ⁠القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد ‌موسوي، إن أي هجوم أميركي على ‌إيران، حتى لو كان محدوداً، سيدفع طهران ‌إلى شن "ضربات طويلة ‌ومؤلمة" على المواقع الأميركية في المنطقة.

وأظهرت برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها "رويترز" أن الولايات المتحدة تضغط من أجل مشاركة عدد من الدول في تشكيل تحالف دولي من أجل استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأتى ذلك في وقت قفزت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات بسبب مخاوف من طول أمد تعطل إمدادات الوقود العالمية.

وبعد مرور نحو شهرين على اندلاع الحرب التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران، لا يزال الممر البحري الحيوي مغلقاً، مما أدى إلى تعطل 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة المخاوف من مخاطر الانزلاق إلى ركود اقتصادي.

ووصلت الجهود الرامية إلى حل الصراع إلى طريق مسدود، وتحاول الولايات المتحدة ‌كسر هذا الجمود من خلال فرض ⁠حصار ⁠بحري على صادرات النفط الإيرانية، التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي لإيران.